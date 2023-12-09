BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
GÜNCEL

Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsünün, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketlerine yönelik tatbikat yaptığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, koordinatör bölge olan Samsun'daki tatbikatlarını tamamladı. Her yıl yapılan UMKE bölgesel tatbikatları, iller arasındaki eş güdümü artırmayı amaçlıyor. Samsun merkezli bu tatbikatta, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi baz alındı." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba Dilan Polat göndermesi! Bu parayı reklamdan mı kazanıyorsunuz?
Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba Dilan Polat göndermesi! Bu parayı reklamdan mı kazanıyorsunuz?
Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Böyle inat görülmedi! Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü, o anlar viral oldu
Böyle inat görülmedi! Vanlı gençlerin ‘önce sen geç’ inadı bir saat sürdü, o anlar viral oldu
 Kocaeli'de TikTok'ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı! 'Her gece canım istiyor...'
 Kocaeli'de TikTok'ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı! 'Her gece canım istiyor...'
Gazze'de göğüs göğüse çatışma anları! Kassam Tugayları video yayınladı...
Gazze'de göğüs göğüse çatışma anları! Kassam Tugayları video yayınladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuştu
Hava Kuvvetleri Komutanı "Türk Yıldızları" ile uçtu!
Hava Kuvvetleri Komutanı "Türk Yıldızları" ile uçtu!
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi
"Çöpte ceset var" ihbarı polisi harekete geçirdi
Kars’ta aç kalan kurt, köpeği götürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kars’ta aç kalan kurt, köpeği götürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen şoför ezildi! Feci ölüm kamerada
Kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen şoför ezildi! Feci ölüm kamerada
Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler
Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar