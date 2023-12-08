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Hava Kuvvetleri Komutanı "Türk Yıldızları" ile uçtu!

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Orgeneral Kadıoğlu'nun Türk Yıldızları ile yaptığı uçuşun kokpit içi ve dışından görüntülerine yer verildi.

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