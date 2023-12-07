Fatih Portakal, Muharrem İnce'yi duydu küplere bindi! 'Tek o kalsa yine Muharrem İnce'ye oy vermem! Güvenmiyorum...'

Sözcü Ana Haber'in sunan Fatih Portakal, CHP'nin Muharrem İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı teklif edeceği haberleri üzerine küplere bindi. İzmir'de sadece Muharrem İnce aday olsa yine gidip oyumu vermem" diyen Fatih Portakal, İnce'ye sayıp döktü.

CHP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermek istediği konuşulan Muharrem İnce, bu teklifi reddetmeyeceğinin sinyallerini verdi. Muharrem İnce ile 14 Mayıs seçim döneminde tartışmaya giren ve İnce tarafından 'yalancı' ilan edilen Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'nin bu kararına ve Muharrem İnce'ye ateş püskürdü. "İzmir'de sadece Muharrem İnce aday olsa yine gidip oyumu vermem" diyen Fatih Portakal, kendisine güvenmediğini, İzmir'i bir Yalova'lının gelip yönetemeyeceğini söyledi. İşte Fatih Portakal'ın kendi Youtube kanalında yaptığı o açıklamalar...

Muharrem Bey'in siyasetine hiç güvenmiyorum

- Ben Muharrem Bey'in siyasetine hiç güvenmiyorum. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ben şimdi İzmir seçmeniyim. Kendi kendime düşünüyorum. Muharrem İnce'ye İzmir teklif edilse ben gidip Muharrem İnce'ye oy vermem.

Beni 'yalancı' ilan etti ya!

- Çok net, Muharrem İnce'ye oy vermem. Çünkü gönderdiği mesajlar hala bende duruyor. Beni 'yalancı' ilan etti ya. Güvenmiyorum Muharrem İnce'ye. Güvenmediğim bir insana neden yaşadığım şehrin anahtarını teslim edeyim!

İthal Yalova Muharrem İzmir'i yönetemez

- Neden gelsin de dışardan ithal Yalovalı Muharrem İnce gelsin benim kentimi, İzmir'i yönetsin ki.

- Hadi onu da geçtim, güvenmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum; "Tek Muharrem İnce kalsa, gidip oy vermem Muharrem İnce'ye.

Yaşadığım kentin anahtarını ona teslim etmem

- Bir oyum var benim. Diyeceksiniz ki amannn senin oyuna da ihtiyacımız yok, napalım! Diyebilirsiniz ama benim gibi düşünen çok da insan var.

- Güvenmediğim bir siyasetçiye yaşadığım kentin anahtarını hayatta kendi ellerimle teslim etmem.