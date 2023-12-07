BBC sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu

Rusya lideri Putin, savaş uçakları eşliğinde BAE'ye gitti! Hepsi bomba yüklü! Tutuklanma korkusu mu?...

'Laz Kızı' düğmelerini açıp müstehcen yayın yaptı, kocası da ona masaj yaptı! İşte yeni görüntüleri...