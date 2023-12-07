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MEDYA

BBC sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, kameraların kendisini çekmediğini düşününce canlı yayına orta parmağını göstererek giriş yaptı. O anlar sosyal medyayı salladı...

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, kameraların kendisini çekmediğini düşününce canlı yayına orta parmağını göstererek giriş yaptı. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre; Maryam Moshiri, programın ikonik müzikal geri sayım sekansı sona erdiğinde kaşlarını kaldırıp orta parmak hareketi yapıyor. 

Moshiri daha sonra fark edip parmağını indirse de hareketi manşetlere taşındı. Video, X'te defalarca paylaşılarak viral oldu.

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