Minibüs sürücüsü, ücret ödemeyen yolcuya küfür ve hakaretler yağdırdı: Nerenden çıkıyorsa çıksın o para

ESENYURT'ta ücret ödemeyen yolcular minibüs şoförünü isyan ettirdi. "Para vermeyen kişi Allah belanı versin. Nerenden çıkıyorsa çıksın o para" diyerek hakaretler yağdıran minibüs şoförü cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisini savunan minibüs şoförü, "Akşam yoğun saatte anlık bir sinir yüklemesiydi. Herkesten özür diliyorum. İnsanların da bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi. Şoföre bağlı olduğu Minibüsçüler Kooperatifi tarafından "belirli sürü ile trafikten men" cezası verildi.

Olay, Esenyurt’ta bir minibüste gerçekleşti. İddiaya göre ücretini ödemeyen öğrencilere sinirlenen şoför İsmail Korkmaz’ın minibüste verdiği tepki esnasında ettiği küfür sosyal medyada gündem oldu. Şoförün o anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş, o dakikaları sosyal medyada paylaştı.

Görüntüde sinirlenen Korkmaz, "O para vermeyen kişi Allah belanı versin. Nerenden çıkıyorsa çıksın o para. Karaktersiz şerefsiz" diyerek küfürler yağdırıyor.

Videonun sosyal medyada gündem olması ile beraber Korkmaz’ın bağlı olduğu 113 No’lu Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından belirli süreli seferden men edildi.

“Defalarca uyarmama rağmen herhangi bir ücret gönderimi yapmadılar”

Görüntülerin ardından özür dileyen şoför İsmail Korkmaz ise yaşananları şöyle anlattı:

“Öncelikle dün yaşanan olayla alakalı herkesten özür dilemek istiyorum. Dünkü olayla ilgili şöyle bir durum söz konusuydu akşam saatlerinde işin yoğunluğu sebebiyle yaşanan anlık bir sinir yükselmesi diyebilirim. Genel itibariyle Esenyurt’ta başımıza gelen bir durum. Dolmuşçu arkadaşlarım adına bazı şeylerde söylemek isterim. Ben bu işi iki yıldır yapmaktayım. Burada yaşadığımız stres ve yolcuların bize davranışları sebebiyle de böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Tekrar söylediğim gibi herkesten özür dilerim. Dün yaşanan olayda, öğrenci arkadaşlarımızın bir kısmı ücret ödemediler. Bununla alakalı kendilerini yolda defalarca uyarmama rağmen herhangi bir ücret gönderimi yapmadılar. Bu duruma yolcularımızda şahit olmuşlardır. Genel olarak Haramidere bölgesinde hep yaşadığımız bir durum” dedi

Yoğun saatlerde benzer durumlar yaşadıklarını anlatan Korkmaz, "Tabi ki kötü davranmak istemeyiz ama yaşanabiliyor maalesef. Dünkü videoda da bahsettiğim üzere, hiçbir arkadaşın üzerinde para olmadığı için yolcu indirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Böyle art niyetli insanlar değiliz. Belki bizi dışarıdan farklı görüyorsunuz. Sadece insanlar bize kendi durumlarını açıklamış olsalar, biz onlara hiçbir saygısızlık yapmadan istedikleri yere zaten götürürüz. İnsanlar bu konuda bize biraz daha yardımcı olmalılar diye düşünüyorum. Dünkü olayı da izlemişsinizdir, trafik çok sıkışıktı. Arkadaşlarda üzerine para vermeyince, biraz tuzu biberi oldu diyebiliriz. Söylediğim lafla ilgili olarak bir yanlış anlaşılma demeyelim tamamen benim yaptığım bir hatadan kaynaklı ve insanların bana yüklediği stresten kaynaklı bir durum söz konusu. Ben tekrar özür diliyorum herkesten” diye konuştu.