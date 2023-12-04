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Acemi şoför önce kamyona, sonra insanlara çarptı!

Bartın'da acemi olduğu ileri sürülen bir sürücü önce park halindeki bir araca çarptı. Araca geri manevra yaptıran sürücü, saniyeler sonra tekrar aynı araca çarptı. 63 saniye arayla meydana gelen kazalarda iki kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Bartın Çaydüzü Mahallesi’nde seyir halinde bulunan bir iş yerinin önünde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve kamyonet sürücüsü olduğu belirtilen bir kişinin aracı geri almasını ve düzgün bir yere park etmesini istediği acemi sürücü, 63 saniye sonra tekrar aynı araca çarptı.

Aracın çarptığı 2 kişi de yaralandı

Saniyeler sonra meydana gelen ikinci kazada, kamyonetin hasar görüp görmediğini inceleyen ve sürücü olduğu belirtilen bir kişi ile yanında bulunan bir başka kişiye çarptı. Şahıslardan biri çarpma anında yola savrulurken, diğeri ise iki aracın arasında kaldı.

Sekerek hareket edebilen 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Fıkra gibi kazaya karışan sürücünün acemi olduğu ve ehliyetini yeni aldığı ileri sürüldü.

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