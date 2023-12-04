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Kars'ta aç kaldığı için köye inen kurdun kazlara saldırısı kamerada

Kars'ın Selim ilçesinde aç kaldığı için köye inen kurdun, kazlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yiyecek bulmak için Karahamza köyüne inen bir kurt, Ahmet Demirci'nin evinin önünde gezinen kazlara saldırdı.

Bir kazı yakalayan kurt, avıyla yerleşim yerinin dışına kaçtı. Kurdun kaz avı, köydeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftçi Ahmet Demirci, AA muhabirine, böyle bir durumu ilk defa gördüğünü söyledi.

Evden dışarıyı seyrettikleri sırada kurdun kazlara saldırdığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Gündüz öğle vaktiydi. Kurt geldi, anaç dediğimiz ilkbaharda yumurtlaması için bıraktığımız kazı alıp dağa götürdü. Üç tane kurttu, biri pusu attı ikisi arkadaydı. Biz camdan dışarıyı izliyorduk, o anda görünce babam peşine koştu ama fayda etmedi. Kazı aldı dağa götürdü. Güvenlik kameralarında görüntüleri takip ettik, yani üç kurt gelmiş."

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