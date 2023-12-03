İsrail kendi kendini bombaladı! Demir Kubbe füzesi yanlış yere düştü! Büyük panik kamerada

İSRAİL bu kez dendi kendini vurdu. Gazze Şeridi’nden atılan roketlere karşılık "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füze, ülkenin orta kesimlerine düştü. O sırada Gazze'deki rehineler nedeniyle protesto gösterisi düzenleyen İsrailliler büyük panik yaşadı. İşte o anlar...

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Bu sırada Gazze'den Hamas'ın ateşlediği füzeler İsrail semalarında göründü. İsrail'in Demir Kubbe füzeleri, Hamas roketlerini vurmak için ateşlendi. Ancak o Demir Kubbe füzelerinden biri İsrail'e düşünce büyük panik yaşandı.

İsrailli aileler protesto etti

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı. İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Protestoyu saldırı sirenleri böldü

İsrailli esirlerin yakınları protestosunu sürdürürken abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı. Göstericiler bir süre panik yaşadıktan sonra yerlere yatarak önlem aldı. İsrail'e ait hava savunma sistemine ait füzeler roketleri havada imha etti, patlama sesleri duyuldu.

İsrail Demir Kubbe füze sisteminden ateşlenen füzelerden biri ise ülkenin orta kesimine düştü. O anların videosu sosyal medyada bir anda yayılınca İsrail'den açıklama geldi. Kendi füzeleriyle kaç kişiyi vurduklarını açıklamayan İsrail Ordusu, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı. Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.