Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu! Kasayı açınca kız arkadaşıyla dans etti

BURSA'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'ne camdan atlayarak giren hırsız, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsız adres sorarken, kız arkadaşının dans ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde Köfteci Yusuf isimli restoran zincirini gözüne kestiren 24 yaşındaki Yusuf K., yanına aldığı çapayla camı zorlayıp içeri girdi. Çekmecelere bakan şüpheli, gördüğü çelik kasayı açmak için dakikalarca uğraştı.

Düşe kalka çapayla çelik kasayı açtı

Elindeki çapayla kasayı açmak isteyen Yusuf K. düşe kalka uğraş sonrası çelik kasayı açmayı başardı. Yanında getirdiği çanta ile paraları alan Yusuf K. giderayak "parmak izi çıkmasın" diye de çekmeceleri sildi. Sabah işe gelen çalışanlar durum üzerine hemen polisi aradı.

Kız arkadaşıyla otelde polislere basıldı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek için onlarca güvenlik kamerasını izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan Bursa polisi, tespit ettiği şüpheliyi, kız arkadaşı Yeliz G.'yi bir otelde yakaladı.

150 bin liranın 80 bin lirasını uyuşturucuya vermiş

Yusuf K.'nın çaldığı 150 bin liranın 80 bin lirasıyla uyuşturucu aldığını yaptığı çalışmayla öğrenen polis ekipleri, 25 bin lira nakit para ve cep telefonuna da el koydu. Emniyete götürülen şüpheliler ifadesi alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık sonrası kutlama dansı yaptı

Çıkarıldığı mahkemece Yusuf K., tutuklanırken, olaydan habersiz kız arkadaşı ise serbest bırakıldı. İkilinin adres sorarken ve Yusuf K.'nın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bir güvenlik kamerasında hırsızlık zanlısının dans etmesi de dikkat çekti.