AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıkladı. Erdoğan, "Dün sayın Devlet Bahçeli'yi külliyemizde ağırladık. Kendisiyle son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Amacımız 30 büyük şehir 51’i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremediler.

AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan keyif aldıkları aziz İstanbul, CHP döneminde sıkıntılar çekti.

Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda, otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geldi diyelim bakımsızlıktan yolda kalıyor.

"Vatandaşımız çöpü toplandı diye kurban kesecek, şu hale bak!"

CHP'li belediyelerin alameti farikası, vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyor. Umurlarında da değil. Milletin sıkıntılarına çözüm aramak gibi bir niyetleri yok. Alışmışlar istismar siyasetine. Bir de bunu utanmadan sıkılmadan kameralar önünde rahatlıkla söylüyorlar. Vatandaşımız bunlardan en küçük hizmet görse halay çekiyor.

Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor. Şu hale bak. Milletimiz inşallah bu cendereden 31 Mart'ta çıkacak. Tekrar kazanacağız.

Önümüzdeki 4 aylık zamanın hazırlıklarını tüm boyutlarıyla yürütüyoruz. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyor. AK Partili belediyeler çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle adeta bir destan yazıyor. Doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var.

eprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Deprem bölgesinde 46 bin konutu aralık ayında hak sahiplerine teslim edeceğiz.

"Bunlara hukuk önünde ağzının payını verir yerine oturturuz"

Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için yalana sarıldı. Bunlara hukuk önünde ağzının payını verir yerine oturturuz. İnsanımızı sınıflara bölmeye, bunların üzerinde astlık, üstlük ilişkisi kurmaya kalkanlar ancak tek parti döneminin faşist zihniyetidir.

31 Mart kampanyası sürecinde AK Parti'nin farkını bir kez daha göstereceğiz.

"İnsanlarımızın sıkıntılarını görmezden geliyor değiliz"

İnsanlarımızın sıkıntılarını görmezden geliyor değiliz. Türkiye'nin kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Yaşamadığımız hadise kalmadı. Milletimizle birlikte bu badireleri karşılamayı başardık. Ülkemizin en büyük gücü istikrar iklimini muhafaza etmesidir.

Hükümette sağladığımız istikrarı şehirlerimize de kazandırmak istediğimiz anlatacağız. Alta yapı sağlayamayan muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile geçeceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse laüsel değildir.

"Diğer partilerde görülen rezillikler..."

Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti’nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz.

"Hedefimiz tüm belediyeleri kazanmak"

Amacımız 30 büyük şehir 51’i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız.