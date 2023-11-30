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Kamyonet balkona çarptı, ev sahibi deprem oldu zannetti

ADANA'da bir evin balkonuna kamyonet çarptı. Çarpma anı saniye saniye görüntülenirken ev sahibi, “Deprem oldu sandık. Baktık ki kamyonet çarpmış” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Altun idaresindeki 01 ARN 562 plakalı kamyonet, sokaktan geçtiği sırada Kadir Öztep’in evinin balkonuna çarptı.

Çay içerken deprem oldu sandılar
Eşiyle birlikte evde çay içtiği sırada büyük bir gürültüyle sarsılan Öztep, hemen dışarı çıktı ve gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kamyonetin balkonuna çarptığını ve balkon demirlerinin söküldüğünü fark etti.
Çarpan sürücü ile anlaşan Öztep, şikayetçi olmazken kamyonetin balkona çarpma anı ise saniye saniye görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kadir Öztep, “Eşimle birlikte sobanın karşısında çay içiyorduk. Eşim tam dedi ki ‘Kadir deprem olsa bu soba devrilir’ onu demesinin ardından büyük bir gürültü koptu. Eşim hemen diğer odaya koştu bende deprem oldu sandım. Aşağı bir indim ki kamyonet balkona çarpmış. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Sürücü ile anlaştık, şikayetçi olmadık” diye konuştu.

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