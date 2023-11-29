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MEDYA

Futbolda şike, bahis tartışmaları: "Yakında büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir"

TV100'de Akşam Raporu'na konuk olan Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, 'Şike, bahis konusunda çok ciddi iddialar var. Yakında büyük kulüplerden bir tanesine bu konuyla ilgili bir operasyon yapılabilir. Çok ciddi bir şey söylüyorum." ifadesini kullandı.

Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100'de Akşam Raporu'na konuk oldu ve gündeme dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Burhan, "Son dönemde şike, bahis konusunda çok ciddi iddialar var. Yakında büyük kulüplerden bir tanesine bu konuyla ilgili bir operasyon yapılabilir. Çok ciddi bir şey söylüyorum." dedi.

Burhan ayrıca şike ve bahis durumlarının sadece belli takımlarla ilgili olmadığını ifade etti. 

Burhan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burada bazı menajerler, spor yorumcuları, kulüp yöneticileri bu işin içerisindeler. Türk sporunun kurtulması için önemli bir kaynağımın dediği şu; duayen denilen isimlerin uzaklaşmasından başka yolu yok Türk sporunun kurtulması için."

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