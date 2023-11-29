Bursa'da fırtına önüne geleni uçurdu! İşte motokuryenin fırtınayla mücadelesi...

BURSA'da lodos yıkıp geçti. Saatteki hamlesi 90 kilometreye çıkan lodos insanların yürümesini engellerken, bir motokuryenin rüzgarla mücadelesi kameralara yakalandı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos hayatı adeta felç etti. Ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Lodos nedeniyle vlerinden çıkamayanlar online alışveriş sitelerinden sipariş verdi.

Siparişleri yetiştirmek üzere yola çıkan motokuryeler ise büyük tehlike atlattı. Bir motokuryenin zor anları kameralara yansıdı.