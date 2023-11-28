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Yürekler ağza geldi! THY uçağının görüntüsü gündem oldu: "Kaptan gözünü seveyim delirme"

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli fırtına gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Ordu'dan gelen görüntüler sosyal medyada ses getirdi. Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının inme girişimi vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye, yedi bölgesinde de soğukları tam olarak hissetmeye başladı. Çoğu yerde şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana gelirken vatandaşların gündelik hayatı da olumsuz hava şartlarından dolayı etkilendi.

Geçtiğimiz günlerde birçok uçak seferi hava şartlarından dolayı ertelenmişti. Özellikle hafta sonu için çok sayıda uyarı yayınlanmıştı. Haftanın ilk günü de şartlar pek değişmedi. Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Ordu'da iniş yapmaya çalışırken yürekler ağza geldi.

"Kaptan gözünü seveyim delirme"

İniş yapmak için alçalan uçak havada zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle dengesini kurmakta güçlük çeken uçak, vatandaşlar tarafından fark edilince o anlar kameraya alındı. Korku dolu gözlerle o anları izleyen vatandaşlar, "Kaptan gözünü seveyim delirme", "Bunun inme şansı yok", "Hayatta inemez", "İnersen seni alkışlayacağım" yorumlarında bulundu.

Uçak, kaptanın yoğun girişimine rağmen inemeyerek pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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