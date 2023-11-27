Seçil Erzan Fatih Terim Fonu ile böyle dolandırdı! O ses kaydını ilk kez duyacaksınız...

“Fatih Terim Fonu” olayında Seçil Erzan tarafından kandırılan mağdurlardan İnci ve Bülent Çeviker çifti konuştu. Çeviker çifti Erzan tarafından “Bugün son gün” diyerek ikna edildiklerini “2.2 milyon dolar” verdiklerini söyledi. Çeviker çifti Seçil Erzan'ın kendilerini hangi sözlerle kandırdığını ve aralarında geçen konuşmaları ve o konuşmaların ses kaydını açıkladı. İşte o ses kaydı...

“Fatih Terim Fonu” olayında Seçil Erzan tarafından kandırılan mağdurlardan İnci ve Bülent Çeviker çifti konuştu. Çeviker çifti Erzan tarafından “Bugün son gün” diyerek ikna edildiklerini “2.2 milyon dolar” verdiklerini söyledi. Erzan, “Para hesaba düşmedi, “Saklama hesabına takıldı” gibi ifadelerle oyalamış. Bankanın fon yöneticisiyle görüştürüyorum diye suç ortağı Ali Yörük'ü, Ali Böğürgöz olarak tanıtıp görüştürmüş. İşte İsmail Saymaz'ın yayınladığı Seçim Erzan'ın o ses kayıtları...

“Sabah 10'da para hazır” dedi, kayboldu

İnci Çeviker ve Seçil Erzan, skandalın patlamasından bir gün önce buluştu. Çeviker, aralarındaki konuşmaları kaydetti.

Erzan: Ne yapıyorsun İnci?

Çeviker: Kayıt alıyorum.

Erzan: Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?

(Erzan, telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıtıyor.)

Erzan: Şimdi ne yapıyoruz? İnci Hanım'la bekliyoruz.

Yörük: Yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10'da elinizde.

Erzan: Ama ben anlatamıyorum müşteriye.

Yörük: Yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yetişirse saat 5.30-6'ya kadar bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10'da sizde. Sabah 10'a kadar sabredelim.

Erzan: Valla ben çok töhmet altında kalıyorum.

Yörük: Yarın sabah 10'a kadar sıkıntı gözükmüyor.

Erzan: Yarın sabah 10'da nasıl olacak? İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

Yörük: Biz size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, size bilgi veririm. Yarın saat 10 gibi hazırlayın kendinizi.

Çeviker: Bugün olma ihtimali var mı?

Yörük: Elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için…

‘Biz paramızı alacak mıyız Seçil?'

İnci ve Bülent Çeviker, Seçil Erzan'ın kendilerini dolandırdığından kuşkulanmıştı. Erzan'ın evlerine geldiği gün konuşmaları kaydettiler. Bu konuşmaların dökümü savcılığa sunuldu. Konuşmalarda Fatih Terim'den “Hoca” diye söz ediliyor.

İnci Çeviker: Bu senin müşterilerinin fonuydu. Ondan sonra bitti değil mi?

Erzan: İşlem bitti, kapattılar.

İnci Çeviker: Biz nereye girdik.

Erzan: O işlemi uzattılar. O işlem devam ediyor.

Çeviker: Hoca da (Fatih Terim'i kastediyor) devam etmiş oldu. Öyle mi?

Erzan: O da devam etti tabii ki…

İnci Çeviker: Biz parayı alacak mıyız?

Erzan: Tabii ki alacaksınız. Parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Rahat olun.

Bülent Çeviker: Rakam değişmeyecek, 5.000.000 dolar. Bize yeni bir kağıt verecek misin?

Erzan: Vereceğim tabii ki. Mevcut kağıdın altına bakiyesini yazarım, imzalarım.

Bülent Çeviker: Resmi evrak alabiliyor muyuz?

Erzan: Bizim evrak ondan daha değerli. Resmi evrak dediğimiz o zaten. Ama işlem vadesi bitene kadar oraya girersek o kadar kârı niye alıyoruz diye sorgulanır.

Bülent Çeviker: Sorgulanırsa adım, TC kimlik numaram yazıyor değil mi?

Erzan: Yazıyor. Ama işlemin içinde gizli bir isim kodundayız biz. O yüzden sorgulatamıyor.

Bülent Çeviker: Resmi evrak alınacak olsa onu hoca alır sadece.

Erzan: O da almıyor. Almasına gerek yok. Çünkü bugüne kadar çok aldı gitti.

Çeviker: O zaman antetli kağıda yaz. Şu tarihte 5.000.000 falan diye. Ben uğrayıp alırım.

Bülent Çeviker: Şimdi hiçbir sorun çıkmayacak değil mi?

Erzan: Hayır çıkmayacak. Yüzde yüz emin olun.

İnci Çeviker: Ben de söylüyorum Bülent'e, işi vardır. Yatırdım diyor yatırmıyor. Öyle şeyler olunca siniri bozuldu. Güven kayboluyor.

Erzan: Yatırmıyor kısmı şu. İlk defa uzatılan bir işlemin içinden para çekilmek istendi. Sistemsel olarak bunu yapabileceğimi düşündüydü karşısı ama yapamadı. Herkese zararı olurdu. Faizi giderdi.

Bülent Çeviker: Ben 5.000.000 alacak mıyım?

Erzan: Alacaksınız. Kesin alacaksınız.

Çeviker: Elim ayağım titriyor. Bende uyku muyku kalmadı.

Erzan: Hay Allah'ım. Ne yapalım Bülent bey. Para kazanacaksınız. Rahat olun.