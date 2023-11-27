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Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ izlerken...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat yıllar sonra bir kez daha başrolde buluştu. İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat'in Kıvanç Tatlıtuğ karşısında iken yaşadığı orgazm sahnesi sosyal medyayı salladı.

'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi Netflix'te yayına girdi. Film izleyici ile buluşur buluşmaz da gündem oldu. İzleyicinin merakla beklediği İstanbul İçin Son Çağrı filmi'nde Aşk-ı Memnu dizisinden sonra yeniden başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’ın performansı Aşk-ı Memnu’ya alternatif final gibi değerlendirildi.

Beren Saat'in filmde orgazm sahnesi ise olay yarattı. Sosyal medyanın gündemine oturan bu orgazm görüntülerinde Beren Saat'in performansı en çok konuşulanlar arasına girdi. Daha önceki rollerinde benzer bir sahneye yer vermeyen tecrübeli oyuncunun görüntüleri sosyal medyayı salladı. 

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