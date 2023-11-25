Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesinden çıkmanın kadına şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz etkisi olmadığını belirten Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in tartışmalı el öpme fotoğrafına da gönderme yaptı. İste Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik.



- Aile olmadan sadece birey olarak insanın varlığı eksik kalır.



- Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

- Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin...

- Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız.



- Marjinal grupların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadına şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz etkisi olmamıştır. Kadın haklarıyla ilgili kazanımları örseletmeyiz.

Türlü omurgasızlıklar sergilediler

- Ülkemizde sürekli karamsarlık havası yayarak milletimizi zehirlemek, insanlarımızın umutlarını söndürmek isteyen kötümser bir zihniyet var. Bu kafa, her konu gibi kadınların kazanımları hususunda da gerçeği tersyüz etmenin, pireyi deve yapmanın peşindedir. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini kabul etmeyenlerin iflahı mümkün değil.

- Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan bu kesimin amacı demokratik yarışla ülke yönetimine gelmek değil; darbe ve vesayet yoluyla sorumsuz yetkili olarak keyiflerince hareket etmektir. Her yolu denediler. Her türlü omurgasızlığı sergilediler. Ellerinde şehit öğretmenimizin Aybüke Yalçın'ın, Hatice Belgin'in ve nice kadın kahramanımızın ellerinde kalmıştır.

Eli öpülecek kadın aranıyorsa...

- Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa onlar şehitlerimizin anneleri ve eşleridir. 15 Temmuz gecesi direnen demokrasi neferleridir..

- Tüm hayatları kendileri gibi düşünmeyenleri, yaşam biçimleri üzerinden tahkir etmekle geçenlerin 'yaşam tarzı' yaygaraları komiktir, trajikomiktir.

- Gazze'deki insani dram bunun en çarpıcı örneğidir. Farklı siyasi görüşten, inançtan, kökenden vatandaşlarımızın tamamının ortaklaştığı bir meselede dahi bunlar sınıfta kaldılar. Bu çevreler, haftalardır Gazze'de katledilen çocuk ve kadın için tek kelime etmemiştir. Zalimleri ve onların aparatlarını desteklemeyi maharet sayıyorlar.

- Türkiye'nin demokrasisine, kalkınmasına, istiklal mücadelesine darbeler vuran bu zihniyetin yol açtığı ağır maliyeti senelerce geri kalmışlık, faşist baskılar, zulüm olarak ödedik. Kalkınma ve demokrasi yolculuğuna beraber başladığımız ülkeler ilerlerken, birilerinin ideolojik bağnazlıklarından dolayı Türkiye, kılık kıyafetle, kadınların başörtüsüyle uğraştı.

- Lafa gelince kültür sanattan, bilimden bahsedenler, kızlarımızı üniversite kapısından içeri sokmadılar. Her alanda tam bağımsızlık yolunda ilerleyen bir Türkiye gerçeğinden rahatsız oldular. Ülkemizin böyle felaketlerle karşılaşmaması için yönetim sistemi değişikliği dahil her şeyi yaptık.