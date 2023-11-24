BIST 7.885
DOLAR 28,88
EURO 31,54
ALTIN 1.853,26
DÜNYA

Belçikalı YouTube içerik üreticisi, metro yolcusunun üzerine pislik dolu kovayı boşalttı

Belçika'da şaka videoları çeken YouTube içerik üreticisi, metroda bir yolcunun üzerine su, yağ, kurumuş yaprak ve köpek pisliği dolu kovayı boşaltıp, bu anın videosunu yayımladı.

Brüksel'de metro durağına gelen trene binen ve elindeki kovayı genç bir yolcunun üzerine boşaltan "Yanike" isimli YouTube içerik üreticisi, kapılar kapanmadan hızlıca vagondan çıktı.

Bu görüntüler daha sonra YouTube'da yayımlandı. Ancak bir süre sonra şikayet üzerine video yayından kaldırıldı.

Brüksel metrosunu işleten şirket STIB, kanalında sokaktaki insanlara yapılmış, benzer görüntülerin yer aldığı videolar yayımlayan YouTube içerik üreticisi hakkında şikayetçi oldu.

STIB Sözcüsü An Van Hamme, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Yolcularımıza yönelik bu tür davranışları, bu tür videolar çekilmesini ve dağıtıma sokulmasını hoş göremeyiz. Yolcularımız küçük düşürülmüştür ve bu asla kabul edilemez. Ayrıca bu kişi aracımıza da zarar vermiştir." dedi.

Üzerine pislik dolu kova boşaltılan 19 yaşındaki metro yolcusunun da polise şikayette bulunduğu açıklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bağcılar’da “müzikhole almadınız” cinayeti: Mekana kurşun yağdırdılar
Bağcılar’da “müzikhole almadınız” cinayeti: Mekana kurşun yağdırdılar
Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'
Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! Beren Saat'le kırdı geçirdi! 'Bunu Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz'
İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını böyle havaya uçurdu
İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını böyle havaya uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sözleri büyük provokasyonun işareti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sözleri büyük provokasyonun işareti
Soykırımcı İsrail'in algı operasyonu için çektiği 'Hamas tiyatrosu' kamerada! Fox muhabiri de figüran oldu
Soykırımcı İsrail'in algı operasyonu için çektiği 'Hamas tiyatrosu' kamerada! Fox muhabiri de figüran oldu
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı
Ünlü sosyal medya fenomeni torbacı çıktı
Ümit Dikbayır ‘taciz’ iddialarına tv100'de yanıt verdi
Ümit Dikbayır ‘taciz’ iddialarına tv100'de yanıt verdi
Mehmet Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Mehmet Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Ereğli'de batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti
Ereğli'de batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: Benim işim bitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den gelen üç yaralı çocuğu karşıladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den gelen üç yaralı çocuğu karşıladı
Kübra Par, Pervin Chakar'ın kim olduğunu araştırıp Özgür Özel'e sordu: Ana muhalefet lideri hangi sanatçı önünde eğilmeli?
Kübra Par, Pervin Chakar'ın kim olduğunu araştırıp Özgür Özel'e sordu: Ana muhalefet lideri hangi sanatçı önünde eğilmeli?