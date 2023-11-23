Kübra Par, Pervin Chakar'ın kim olduğunu araştırıp Özgür Özel'e sordu: Ana muhalefet lideri hangi sanatçı önünde eğilmeli?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kürtlerin devleti olsun" diyen opera sanatçısı Pervin Chakar'ın elini öpmesi günlerdir konuşuluyor. Sunucu Kübra Par da canlı yayında bu konuya dair açıklamalar yaptı. Par, daha önce adını hiç duymadığı Pervin Chakar'ın "dünyaca ünlü bir soprano" olup olmadığını Devlet Opera ve Balesi'ndeki sanatçılara sorduğunu söyleyip aldığı cevabı paylaştı. Kübra Par, CHP lideri Özgür Özel'i de eleştirdi.

Sunucu Kübra Par, TV 100 kanalında yaptığı yayın sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kadıköy Süreyya Operası'nda dinlemeye gittiği ve operanın bitiminin ardından elini öptüğü Pervin Chakar'ın adını daha önce hiç duymadığını söyledi.

Kübra Par, Pervin Chakar'ın bazı haberlerde söylendiği gibi "dünyaca ünlü bir soprano" olup olmadığını Devlet Opera ve Balesi'ndeki sanatçılara sorduğunu söyledi. Par aldığı cevabı şöyle paylaştı:

"Hayır biz de adını bu vesileyle duyduk. Aslında bu kadar başarılı bir sanatçı olsaydı muhakkak duyardık. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bizim Opera- Bale Genel Müdürlüğümüz kendisini muhakkak kadroya almak isterdi.

-Ama daha çok Kürt kimliği üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş. Bunun üzerinden dünyada çeşitli operalara etkinliklere katılmış bir isim.

Ancak sanatıyla dünya çapında başarılar elde ederek, klasik müzik otoriteleri tarafından dünyaca ünlü soprano olarak kabul edilmiş biri değil."

"Özgür Özel'i nacizane eleştirmek istiyorum"

"Ben bundan hareketle sayın Özgür Özel'i nacizane eleştirmek istiyorum. HDP ile ilişkiler, sanatçının Kürt kimliği vs. bir tarafa bırakıyorum ama Türkiye'yi yönetmeye aday CHP'nin Genel Başkanı hangi sanatçının önünde eğilecek, hangi sanatçının elini öpecek, bu açıdan ben eleştiriyorum."

-Dünyada ünlü bir soprano olur hakikaten biz de deriz ki Özgür Özel haklı sopranonun önünde eğiliyor. Ama burada CHP kültür- sanat politikaları açısından CHP biraz sınıfta kaldı"