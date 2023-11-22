Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi yöntemle katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır" derken, Hamas-İsrail arasındaki rehine takası anlaşmasıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi yöntemle katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Yeni Delhi zirvesinden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli yenileri ekleniyor. Ukrayna'daki savaş devam ederken, 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Biliyorsunuz 2 gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günüydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi. Çünkü İsrail yönetimi bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hak olan yaşama hakkını onların elinden aldı.



Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar insanlığın vicdanı ile birlikte uluslararası hukuk önünde muhakkak hesap vermelidir. Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.

"Rehine takası olumlu bir gelişmedir..."

Rehine takası olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

Biz Türkiye dahil garantörlük dahil başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. İnsani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.

Siz dostlarımı, insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda gerekli adımları atmaya davet ediyorum.



1 Aralık itibarıyla G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya'ya başarılar diliyorum.