BIST 7.994
DOLAR 28,80
EURO 31,60
ALTIN 1.841,42
GÜNCEL

Dilan Polat depremzedeler için canlı yayında söz verdiği 3.5 milyon lirayı ödedi mi? İşte o görüntüler

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat bir kez daha gündemde. 7 Şubat depremlerinin ardından tüm televizyonların ortak yayınıyla yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyası için canlı yayına bağlanan Dilan Polat, depremzedeler için 3.5 milyon lira bağış sözü vermişti. Dilan Polat'ın bu parayı yatırıp yatırmadığı merak ediliyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve toplamda 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm televizyon ve radyoların ortak yayınında depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası başlatılmıştı.

30 milyarlık bağış sözü tutulmadı

Türkiye Tek Yürek kampanyasında canlı yayında toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL taahhüdü verilmişti. Ancak aradan geçen bunca zamanda halen 30 milyar liralık bağışın AFAD'da ödenmediği biliniyor. 

Dilan Polat'ın o videosu gündemde

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suç iddiası ile tutuklanan Dilan Polat'ın, Türkiye Tek Yürek kampanyası yayınında 3 milyon 250 bin liralık bağış sözü verdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada Dilan Polat'ın söz verdiği 3 milyon 500 bin TL'yi AFAD'a ödeyip ödemediğini sorguluyor...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan durdurdu
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan durdurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! O iddialara 'iftira' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! O iddialara 'iftira' dedi
Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
İzmir'de aracını yol ortasına bırakan şahıs başına tabanca dayadı
İzmir'de aracını yol ortasına bırakan şahıs başına tabanca dayadı
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlulardan Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlulardan Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi
Ayasofya'nın kedisini 'Seni Yaradan'a gurban alıyım' diye seven dede bulundu! Beni maskara yaptılar...
Ayasofya'nın kedisini 'Seni Yaradan'a gurban alıyım' diye seven dede bulundu! Beni maskara yaptılar...
Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu
Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeşil ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeşil ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da fırtına Rumeli Feneri'ndeki mendireği yıktı! Dev dalgalar korkutuyor
İstanbul'da fırtına Rumeli Feneri'ndeki mendireği yıktı! Dev dalgalar korkutuyor
'Öldükten sonra yakılmak istiyorum' demişti... Metin Uca'nın cenaze namazında olay çıktı
'Öldükten sonra yakılmak istiyorum' demişti... Metin Uca'nın cenaze namazında olay çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı 'Ergenekon'u çökerttik' dedi! Emekli general Ahmet Yavuz ''O.Ç' diye tepki gösterdi
Rasim Ozan Kütahyalı 'Ergenekon'u çökerttik' dedi! Emekli general Ahmet Yavuz ''O.Ç' diye tepki gösterdi
Zonguldak'ta fırtına gemiyi ikiye böldü! Karaya oturan geminin personeli kurtarıldı
Zonguldak'ta fırtına gemiyi ikiye böldü! Karaya oturan geminin personeli kurtarıldı