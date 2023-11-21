Dilan Polat depremzedeler için canlı yayında söz verdiği 3.5 milyon lirayı ödedi mi? İşte o görüntüler

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat bir kez daha gündemde. 7 Şubat depremlerinin ardından tüm televizyonların ortak yayınıyla yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyası için canlı yayına bağlanan Dilan Polat, depremzedeler için 3.5 milyon lira bağış sözü vermişti. Dilan Polat'ın bu parayı yatırıp yatırmadığı merak ediliyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve toplamda 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm televizyon ve radyoların ortak yayınında depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası başlatılmıştı.

30 milyarlık bağış sözü tutulmadı

Türkiye Tek Yürek kampanyasında canlı yayında toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL taahhüdü verilmişti. Ancak aradan geçen bunca zamanda halen 30 milyar liralık bağışın AFAD'da ödenmediği biliniyor.

Dilan Polat'ın o videosu gündemde

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suç iddiası ile tutuklanan Dilan Polat'ın, Türkiye Tek Yürek kampanyası yayınında 3 milyon 250 bin liralık bağış sözü verdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada Dilan Polat'ın söz verdiği 3 milyon 500 bin TL'yi AFAD'a ödeyip ödemediğini sorguluyor...