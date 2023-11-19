İstanbul'da fırtına Rumeli Feneri'ndeki mendireği yıktı! Dev dalgalar korkutuyor
İSTANBUL sabah saatlerinde yağan karın ardından fırtınaya teslim oldu. Özellikle Şile fırtınadan ağır darbe aldı. Rumeli Feneri'nden ise ürperten görüntüler geldi.
İstanbul'u sabah saatlerinde yılın ilk kar yağışı yaşanırken ardından başlayan fırtına hayatı alt üst etti. Özellikle sahil kesimindeki vatandaşlar büyük sorunlar yaşarken, Şile'de hayat adeta durdu.
Karayel fırtınası sebebiyle İstanbul'da Rumeli Feneri Mendereği yıkıldı. İşte o anlar...