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Afyonkarahisar'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, son iki yıla ait trafik kazalarından bazılarının görüntülerini paylaştı. Kazaların çoğunun, geçiş önceliği, dönüş, şerit izleme ve değiştirme, kırmızı ışık ihlali gibi kurallara uyulmadığı için meydana geldiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğünün paylaşımında, "Trafik kuralları hayat kurtarır." ifadesine yer verildi. Kentte, bu yıl 10 ayda 15 ölümlü, 2 bin 653 yaralamalı kaza meydana geldi.

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