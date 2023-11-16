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DÜNYA

Genç kadına plajda yıldırım isabet etti! Korkunç ölüm kamerada

KOLOMBİYA'nın Cartagena eyaletinde bir plajda 34 yaşındaki Venezuelalı kadın, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Karayip kıyısında yer alan Cartagena eyaletindeki bir plajda denizi seyreden Venezuelalı bir kadına yıldırım isabet etti.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın isabet etmesiyle kadının yere yığıldığı, yakınındaki bir adamın ise kendini can havliyle yere attığı görüldü.

Kalbi duran 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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