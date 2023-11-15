Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'de 'katil' diyen Nevşin Mengü'ye Mehmet Ali Önel'in cevabı olay oldu

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeybe'yi hedef alan Nevşin Mengü'ye tepki gösteren gazeteci Mehmet Ali Önel, "Nevşin’e söylesin biri, uzaktan sallamasına gerek yok, İsrail kadın asker kabul ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Çatışmalar sürerken saldırılara ilişkin gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef alan sözleri çok konuşuldu.

Mengü, "Ebu Ubeyde, nerede olduğun belli değil. Bu kadar kahramansan çık ortaya. Kapatıyorsun yüzünü. Tünelde misin Ürdün'de misin belirsiz. Bir katil de Hamas." dedi.

Mengü'ye tepki gösteren isimlerden birisi de gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nevşin’e söylesin biri, uzaktan sallamasına gerek yok, İsrail kadın asker kabul ediyor." diye yanıt verdi.