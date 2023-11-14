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Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ile Kars'ta yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.


Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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