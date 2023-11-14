Aziz Mahmud Hüdayi Camisi imamı Mustafa Efe Mekke'de gözaltına alındı

Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi imamı Mustafa Efe, Mekke’de Filistin ve Gazze kelimelerini kullandığı için gözaltına alındı..

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de zor anlar yaşadı.

İmam Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan kısa bir video yayınlayan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız." ifadelerini kullandı. Efe daha sonrasında ayakları kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da paylaştı.