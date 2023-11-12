Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü! Görüntüler Çin'deki gizemli olayı akıllara getirdi

Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.

Amasya Gökyöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Bafra ırkı koyunların koçlarla buluştuğu ilk anlar dron ile havadan görüntülendi. 300 koyun, birkaç dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, “Kendi eksenleri etrafında saat yönünde belirli istikamette döndükleri oluyor. Yaklaşık 2, 3 dakika boyunca dairesel şekilde döndükten sonra rutin hale geçiyorlar” dedi.

"Çin’deki biraz daha farklı gibiydi koç katımı değildi"

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak, “Çin’deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi. Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü” diye konuştu.