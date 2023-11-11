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Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, o anlar kamerada

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İlçede yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Cengiz yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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