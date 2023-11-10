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POLİTİKA

Meral Akşener'le Devlet Bahçeli ne konuştu! Bahçeli Akşener'in hangi sözüne güldü?

ANITKABİR'deki 10 Kasım anmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'le MHP lideri Devlet Bahçeli'nin keyifli sohbeti dikkat çekti. Meral Akşener eliyle ağzını kapatarak konuşurken, Devlet Bahçeli'nin tebessüm ederek Akşener'e karşılık vermesi dikkat çekti.

Anıtkabir'deki 10 Kasım törenleri siyaset sahnesinin kavgalı liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki sıcak sohbete sahne oldu. 

Devlet Bahçeli ile Meral Akşener 29 Ekim törenlerinin ardından 10 Kasım törenlerinde de yan yana yürüdü. Bu kez yürüyüş daha uzun sürdü, keyifli bir sohbet de yaşandı. 

Anıtkabir'in merdivenlerinden yan yana inen Meral Akşener'in MHP lideri ile konuşurken eliyle ağzını kapatması dikkat çekti. Akşener'in sözlerine Devlet Bahçeli'nin gülümseyerek karşılık vermesi dikkat çekti. 

Akşener ile Bahçeli, Akşener'in 'Efendim, iyi günler diliyorum' diyerek Bahçeli ile el sıkıştı. Bunun üzerine diğer İYİ Parti yöneticileri de MHP lideri ile tokalaştı. 

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