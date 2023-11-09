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Akaryakıt tankeri devrildi, ellerine ne geçtiyse yakıtla doldurdular! Bidon, poşet, şişe...

ŞIRNAK'ta otoyolda seyreden bir tırın kaza yapması sonucu yakıt tankeri hasar gördü ve akaryakıt yola sızdı. Olay yerine gelen vatandaşlar, ellerindeki bidon, şişe ve kaplarla sızan akaryakıtı toplamaya başladı.

Şırnak’ta bir TIR’ın kaza yapmasıyla birlikte yakıt tankeri zarar gördü ve akaryakıt yola döküldü. Yolda biriken akaryakıt çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince, vatandaşlar ellerine ne geçerse kullanarak akaryakıtı toplamaya başladı.

Ellerinde kap, şişe ve bidonlar olan vatandaşlar, sızan akaryakıtı toplarken, bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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