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DÜNYA

ABD'li hemşire CNN'de Gazze'de yaşadıklarını anlattı: Anında geri dönerim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'de yaşadıklarını anlatarak, "Kalbim Gazze’de, hep Gazze'de kalacak." dedi.

CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.

Callahan, "Gazze'de birlikte çalıştığım Filistinliler şimdiye kadar tanıştığım en inanılmaz insanlardan bazılarıydı... Mutlak kahramanlardı, eğer onların sahip olduğu biraz cesarete sahip olsaydım, mutlu bir insan olarak ölürdüm" dedi.

Çalıştığı hastanedeki Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Callahan, "Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük." diye konuştu.

Hastanedeki doktorlar ve hemşirelerle görüşüp görüşmediği sorusuna ise Callahan, "Her sabah kalkıp onlara 'Hayatta mısın?' mesajı gönderiyorum." yanıtını verdi.

Callahan, Gazze'ye tekrar geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine "Anında geri dönerim. Kesinlikle anında geri dönerim. Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." ifadesini kullandı.

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