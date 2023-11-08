Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a silahlı saldırı! İşte darbecilerin silah sıktıkları anlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a suikast girişiminde bulunuldu. Bir koruma vuruldu. Saldırıyı, önceki gün Mahmud Abbas'a darbe yapacağı tehdidinde bulunan örgüt gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a suikast girişiminde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konvoyuna ateş açıldı. Olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel’in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Kendilerine “Ebu Cendel’in Oğulları” adını veren ve Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir grup, Mahmud Abbas yönetimine baş kaldırdı. Grup, yayınladığı bildiride, “Başkan Abbas’a İsrail’e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir” ifadelerini kullandı.