Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in kendisini öpmesini böyle engelledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Hakan Fidan, kendisini öpmek isteyen Blinken'i engellemesi kameralara yansıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesini boşa çıkarıp sadece elini sıktı. O anlar kameralara yansıdı. Ardından iki bakanın görüşmesi saat 10.30 civarında başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.