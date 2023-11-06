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DÜNYA

Radyo programcısı canlı yayında öldürüldü! Dehşete düşüren anlar kamerada

FİLİPİNLER'de radyo programcısı DJ Johnny Walker olarak bilinen Juan Jumalon, canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü.

Filipinler’de sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın sırasında cinayet işlendi. Radyo programcısı DJ Johnny Walker olarak bilinen Juan Jumalon, canlı yayın yaptığı sırada stüdyoya giren bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın "önemli bir şeyi yayında duyurmak" için Jumalon’un yayın yaptığı stüdyoya girmek için izin istediği belirtildi.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, saldırının Jumalon'un aynı zamanda radyo istasyonu olarak da kullandığı evinde düzenlendiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Jumalon’un öldürülmesini kınayarak, "faillerin hızla adalet önüne çıkarılması için kapsamlı bir soruşturma" yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Jumalon’un hayatına yönelik herhangi bir tehdit için daha önce ihbar yapılmadığı ifade edildi.

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