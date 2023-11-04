BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
POLİTİKA

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay konuşmasında "seçime arkamdan hançerlenerek girdim" diyerek suçladığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda isim vermeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e göndermeler yaptı. Akşener'in önce masadan kalkıp sonra masaya dönmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.” dedi. Bu konuşmaların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Meral Akşener sosyal medyadan paylaştı

Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından bir kesitin videosunu şu ifadelerle paylaştı: "Biz, İYİ Partiliyiz! Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün; "Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz!” diyerek verdiği kutlu görevi, siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi
Kemal Kılıçdroğlu: Meral Akşener arkamdan hançerledi
Kemal Kılıçdroğlu: Meral Akşener arkamdan hançerledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mehmet Şimşek taklidi olay oldu! Faiz artışı göndermesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mehmet Şimşek taklidi olay oldu! Faiz artışı göndermesi...
Alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheli gözaltına alındı
Çengel Operasyonu'nda 216 şüpheli gözaltına alındı
Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canlarını zor kurtardı
Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular canlarını zor kurtardı
Vladimir Putin’den müftüye "Aleykümselam" cevabı
Vladimir Putin’den müftüye "Aleykümselam" cevabı
Mehmetçik Gazze'de mi? MSB'nin 'Görünmeyen yüzler' videosu olay oldu
Mehmetçik Gazze'de mi? MSB'nin 'Görünmeyen yüzler' videosu olay oldu
Asgari ücretlileri üzecek haber! Ankara kulislerinde konuşuluyor
Asgari ücretlileri üzecek haber! Ankara kulislerinde konuşuluyor
İsrail askerlerinden kamera önünde rezillik! Dünya ayağa kalktı, İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı
İsrail askerlerinden kamera önünde rezillik! Dünya ayağa kalktı, İsrail soruşturma başlatmak zorunda kaldı
MSB: "Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi”
MSB: "Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu