Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultay konuşmasında "seçime arkamdan hançerlenerek girdim" diyerek suçladığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda isim vermeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e göndermeler yaptı. Akşener'in önce masadan kalkıp sonra masaya dönmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.” dedi. Bu konuşmaların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Meral Akşener sosyal medyadan paylaştı

Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından bir kesitin videosunu şu ifadelerle paylaştı: "Biz, İYİ Partiliyiz! Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün; "Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz!” diyerek verdiği kutlu görevi, siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!"