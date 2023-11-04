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Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil bir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti 18 kişi ile birlikte Anadolu adliyesine sevk edildi.

6 saatlik ifade sırasında sürekli ağlayan Dilan Polat'ın, 'şirket işlerini Engin ve muhasebeci takip ediyordu' dediği öğrenildi. Polat çifti aylık gelirlerini de 150-200 bin TL olarak açıkladı.

 Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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