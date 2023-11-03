Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu. işte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Azerbaycan, vatan mücadelesinde Karabağ'daki işgale son verdi. Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi mühim. Azerbaycan'daki hattın açılması bölge halkı refahına katkı sağlayacaktır. Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz.



Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

Gazze'de insanlığa karşı suç

7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir

Türk dünyasına 'birlikte hareket edelim' çağrısı

Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır.

Uluslararası Barış Konferansı

Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor.



Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.

KKTC mesajı

Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür.