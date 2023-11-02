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DÜNYA

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

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