Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.