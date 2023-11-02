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İstanbul'da 'Kalkan' operasyonu: 512 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. 'Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde' bu düzensiz göçmenlerden 318’ine evini kiraya veren 41 ev sahibine de para cezası uygulandı."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. 'Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde' bu düzensiz göçmenlerden 318’ine evini kiraya veren 41 ev sahibine de para cezası uygulandı."

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