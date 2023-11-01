Meral Akşener: Allah'ım bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip et! Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden....

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hamas konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. "Neymiş, biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz" diyen Akşener, "Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik" ifadelerini kullandı. Akşener, “Allah’ım; Çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et” diye de dua etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hamas konusunda sert sözlerle yüklendi. KYK yurtlarında yaşananları rezillik olarak anlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener, gece yarısı gözaltına alınan Dilan Polat Engin Polat çifti üzerinden iktidara gelme duası etti. İşte Akşener'in o sözleri...

- Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, yüreğimizi yakan bir olay yaşadık. Zeren Ertaş kızımız Aydın’da, bir KYK yurdunda bakımı ihmal edilen asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. Öğrencilerin, birçok kez yurt yönetimine, şikâyet etmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış. Henüz 22 yaşında, daha hayatının baharındaki Zeren’i bir kazaya değil bir şuursuzluğa, ciddiyetsizliğe, niteliksizliğe, kurban verdik. Yüce Allah, ailesine ve sevenlerine, sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekânı cennet olsun.

Rezillik boyutuna ulaşan, yurt sorunuyla...

KYK yurtlarındaki ihmaller, iş bilmezlik ve niteliksizlik artık çocuklarımızı, canından ediyor. Zeren’in acısı, tüm Türkiye’nin yüreğine, kor gibi düşerken ‘Ölmek istemiyoruz, nitelikli yurt hakkımızdır’ diyen, binlerce gencimiz de, hakkını aramaya başladı. Gençlerimizi, artık bir rezillik boyutuna ulaşan, yurt sorunuyla, yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz.

Dilan-Engin Polat duası...

- Her biri Dilan Polat tipine dönmüş çocuklarımız, bir yandan ise karnı guruldayan, yurtta yemeklerin içinden solucan çıkan çocuklar. Yemek bulamayan, sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar. Bunlar Gayretullah'a dokunur, bunları kursaklarından getirir.

- Bunlara sebep olan anneleri babaları ve bu ülkeyi yönetenleri kahru perişan eyler. Ben de diyorum ki, “Allah’ım; Çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et”.