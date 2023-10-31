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Çocuk pornocularına 48 şehirde operasyon! Telegram üzerinden grup kurarak...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuk pornocularına 48 şehirde baskın yapıldığını, 50 sapığın yakalandığını duyurdu. Çok sayıda dijital metaryale el konulurken, sapıkların Telegram üzerinden grup kurarak alışveriş yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, Telefram üzerinden grup kurarak haberleşen 48 şehirdeki 50 sapığın yakalandığını duyurdu. İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması...

Çocuklara ait müstehcen ürünleri...

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

- Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

48 ilde eş zamanlı baskın yapıldı

- İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram üzerinden grup kurup...

- Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

- Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum En hassas olduğumuz konuların başında ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK geliyor.

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