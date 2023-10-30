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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Musevi lider Erdoğan'a sevgi gösterisi yaptı, Erdoğan yüz vermedi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın sevgi gösterisine verdiği tepki dünya medyasında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.

Tebrik edenler arasında Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva da vardı. İsak Haleva’nın sevgi gösterisine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz vermeyen tavrı dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'de giriştiği katliama en sert tepkiyi gösteren liderlerin başında gelen Erdoğan tavrı dünya medyasında da gündem olurken, sosyal medya ikiye bölündü. 

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