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GÜNCEL

Türk yıldızlarının İstanbul Boğazı'ndaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitte görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecanlandırdı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada oluşan görsel şölen Türk Yıldızlarının kokpitindeki kameraya yansıdı.

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