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Atatürk'ün Nutuk okuduğu anlar yapay zekayla canlandı!

Atatürk'ün Nutuk okuduğu görüntü yapay zekayla Ankara'da bir iş merkezine yansıtıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nutuk'u okuduğu anların görüntüsü, yapay zeka ile yeniden canlandırılarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir iş merkezinin dış cephesine yansıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yapay zeka ile yeniden canlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadarki "en net ve karşıdan tek Nutuk görüntüsünü" elde ettiklerini belirtti.

Yavaş, "Bu görüntüyü sinema salonunun 20 katı büyüklüğündeki alana yansıtarak Kızılay'da görsel bir şölen hazırladık. Cumhuriyet'in simgesi Güvenpark'tan, Başkent'ten tüm Türkiye'ye armağan olsun." ifadesini kullandı.

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