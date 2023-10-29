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İstanbul’da bugüne kadar bilinmeyen gizemli bir dehliz keşfedildi! Kimse daha önce görmemişti...

İSTANBUL'un altı tarihi dehlizler ve tünellerle sarılı... Ancak bugüne kadar hiç bilinmeyen yeni ve gizemli bir dehliz daha keşfedildi.

İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz keşfedildi. Haberi İBB Genel Sekreter Yardımcısı sosyal medya hesabından duyurdu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz bulunduğunu açıkladı.

Keşfi sosyal medya hesabından duyuran Polat, paylaşımında, “Yine inanılmaz bir dehliz keşfettik. Size sunmak için hızla restorasyonuna devam ediyoruz. 2 ay sonra size kapılarını açacağız. İstanbul’un yeraltında kalmış, kimsenin bugüne kadar görmediği gizli mahzenlerini, İstanbul’un tarihi eserlerini teker teker İstanbul’a kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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