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Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi aracına binen kişi tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek öldürülen taksici cinayetinin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. ‘Telefona herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana’ şeklinde tehdit edilen taksicinin, tabancayı almak için hamle yaptığı sırada kurşunların hedefi olduğu anlar görüntüde yer alıyor.

Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti.

Murat Karaca’nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Cinayetin Murat Karaca'nın, Mustafa G.'nin bir yakınına tokat atığı iddia edilerek işlendiği öğrenildi.

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