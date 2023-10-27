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POLİTİKA

Meclis Genel Kurulu'nda Celal Adan'ın mikrofonu kapatıp HEDEP'lilere ettiği küfür canlı yayına yansıdı!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HEDEP'li Sırrı Sakık ile polemik yaşayan Celal Adan mikrofonu kapatıp küfretti, o küfür canlı yayına yansıdı...

TBMM Genel Kurulu'nun dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında yaptığı toplantıda küfür skandalı yaşandı.  Sırrı Sakık Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıp, 'Atatürk bölücü müydü" deyince Celal Adan'dan skandal cümleler geldi. 

HEDEP'li Sırrı Sakık kürsüde konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztanı görecekler, Çerkezleri  görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu" sözlerini hatırlatıp, "Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz." dedi.

O gün söylese Meclis'ten canlı çıkamazdı

Bunun üzerine devreye giren Meclis Başkanvekili Celal Adan "Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde." dedi.

Mikrofonu kapattı ama canlı yayına yansıdı

Sırrı Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok." dedi. Bunun üzerine mikrofonu kapatan Meclis başkanvekili Celal Adan'ın "Pez...ler ya" demesi Meclis TV canlı yayınına yansıdı.

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