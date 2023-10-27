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Norveçli bisikletçinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 5 gün önce Çamburnu Tüneli'nde Norveçli bisikletçinin hayatını kaybettiği kaza anı tüneldeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ilçenin Çamburnu mahallesindeki Çamburnu Tüneli'nde 23 Ekim günü meydana geldi. Ülkesinden 20 Ağustos’ta Asya turu için bisikleti ile yola çıkan 26 yaşındaki Steffene Emil Snppene, Trabzon'dan Rize istikametine bisikleti ile giderken, bir kamyonun kendisine çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı tüneldeki güvenlik kameralarına yansırken, kamyon sürücüsü kaza sonrası Of ilçesinde gözaltına alındı.

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