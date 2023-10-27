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Mersin'de 610 kg kokain ele geçirildi: Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi. Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde NARKOGÜÇ operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK" ifadelerini kullandı.

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